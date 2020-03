Im Live-Tanzkurs zu Salsa und Walzer

Heidelberg. Abgesagte Veranstaltungen, keine Partys mehr und auch das Sportstudio muss geschlossen bleiben: In Zeiten des Coronavirus wird die Freizeitgestaltung schwieriger. Die traditionsreiche Heidelberger Tanzschule Nuzinger hatte da eine Idee: Sie bietet per Streaming Live-Tanzkurse an. Stufe eins ist öffentlich und kostenlos, weitere Kurse gibt es für die Mitglieder.

Die frühe Schließung des normalen Tanzbetriebs sei einer der „schwersten Schritte in der Tanzschulgeschichte“, gibt Prokurist Nikola Lekic zu: „Wir empfinden es in Zeiten wie diesen als wichtig und unumgänglich, solidarisch, vorsichtig und vorausschauend zu handeln.“ Er fügt hinzu: „Gerade weil Tanzen ein Hobby ist, das vom Körperkontakt, der Nähe zueinander und dem gegenseitigen Vertrauen lebt.“ Die Mitarbeiter hätten Technik wie Videokamera von daheim mitgebracht, um die Online-Tanzkurse schnell möglich zu machen. In drei streng voneinander getrennten Teams bieten sie jeden Abend Tanzstunden vor der Kamera an.

Merle Rebecca Blázquez Müller und Milan Barth machen sich mit drei Minuten Jive warm - und theoretisch kann die gesamte Netzwelt dabei sein. Acht Zuschauer haben sich um 18 Uhr eingeklinkt, als das Paar das Programm für die bevorstehende Lektion erklärt. Im sonst gut gefüllten Saal im Tanzhaus gähnende Leere - nur das Profi-Paar ist zu sehen. Samba. „Der Dame Platz machen“, beschreibt Milan die nächste Präsentation und tanzt drei Schritte zurück. Dann das Damensolo von Rebecca - und die Figur ist perfekt. Das wiederholen beide mehrfach und lassen die Kamera dabei unterschiedliche Perspektiven einnehmen, damit die Figur für jeden nachvollziehbar tanzbar ist. Ein paar Kilometer weiter im Neckartal bereiten Christine Maisch und ihr Lebensgefährte Bernhard Bischof langsam das Parkett im eigenen Wohnzimmer vor. Wie der Raum „tanzstundengerecht“ gemacht wird, haben ihnen zwei Tanzlehrer vorab in einem Video erzählt - bei sich daheim vor dem Wohnzimmerregal. Es ist 19 Uhr und die Nuzinger-Countdown-Uhr läuft für das Paar. Es wartet auf den Livestream-Kurs für die Stufe 2. Die Tanzlehrer Laura und Mauri sind bereits zugeschaltet. „Guten Abend Ihr Lieben. Rollt die Teppiche ein und stellt die Stühle beiseite. Gleich geht’s los.“ Neue Schritt-Varianten als Ergänzung zum Salsa-Grundschritt und das Damensolo für den Wiener Walzer sollen in den nächsten 60 Minuten geübt werden. Die passende Musik sucht Celina aus und gibt die Titel im Chat vor jedem Tanz bekannt, damit sich die Schüler die Songs von Nora Jones oder Queen über den Musikstreamingdienst Spotify schnell dazuschalten können.

Kommentare und Fragen im Chat

Das gelingt nicht allen Mittänzern zuhause auf Anhieb. „Hilfe, könnt ihr nochmal erklären, wie das geht?“ chattet Klaus. Die Tanzlehrer empfangen die Bitte über Kopfhörer, erklären es nochmal und als sich bis zum Ende der Stunde zu der Anfrage von Klaus noch etliche andere gesellen, reagieren sie lachend mit einer pantomimischen Erläuterungs-Show wie von der Stewardess im Ferienflieger. Es trudeln etliche weitere Kommentare ein. „Danke, mega Idee von Euch“, schreibt Antje. Laura und Mauri tanzen derweil neue Schrittkombinationen vor, machen immer wieder Pausen zum Nachtanzen und für Anfragen per Chat. „Bei uns hat alles prima geklappt. Aber wie halte ich die Hand von meinem Partner vor der Trennung?“ Die Profis geben sofort Tipps. Klaus sorgt sich inzwischen in seiner Nachricht, um den Hochzeitskurs: „Gibt es da auch ein Online-Angebot?“ Tanzlehrer Moritz antwortete, dass der Kurs gerade organisiert wird.

Stefan schreibt nach der Stunde am Computer, dass er „echt total viel gelernt hat“. Und froh ist, dass er bei komplizierten Figuren einzelne Passagen der Videos auch nach der Unterrichtseinheit am PC nochmal ansehen kann.

