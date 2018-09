Im Mai 2019 internationale Klimaschutzkonferenz in Heidelberg?

Heidelberg.In San Francisco hat Oberbürgermeister Eckart Würzner gerade das Heidelberger Engagement für den Klimaschutz vorgestellt. Dorthin war er mit einer Delegation aus Baden-Württemberg mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann an der Spitze gereist. Bald können sich Vertreter internationaler Städte am Neckar selbst ein Bild von den Projekten und Initiativen machen.

Heidelberg soll den Zuschlag für die Nachfolge-Klimaschutzkonferenz bekommen. Das hat Würzner am Montagvormittag im Rathaus angedeutet. Etwa 1500 Teilnehmer würden im Mai 2019 erwartet, eingeladen seien auch prominente Umwelt- und Klimaschützer wie die Primatenforscherin Jane Goodall und der amerikanische Politiker Al Gore. Heidelberg ist unter anderem im Klimaschutz-Netzwerk C 40 engagiert. Die Stadt zählt zu den 27 weltweit, die ihre Treibhausgasemmissionen in den vergangenen fünf Jahren teils erheblich reduziert haben. Der neue Stadtteil Bahnstadt ist der weltweit größte mit Passivhausstandard.