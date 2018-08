Im Streit mit Beil attackiert

Heidelberg/Sandhausen.Weil er einen Kontrahenten mit einem Gipserbeil angegriffen haben soll, sitzt ein 18-Jähriger aus Walldorf in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wird dem jungen Mann versuchter Totschlag vorgeworfen. Demnach sei er in der Nacht auf Donnerstag, 23. August, nach Sandhausen gefahren, um eine Meinungsverschiedenheit mit einem ebenfalls 18-Jährigen zu klären. Der Streit zwischen den Kontrahenten sei derart eskaliert, dass der Verdächtige ein Gipserbeil ergriffen und damit in Richtung Kopf des Opfers geschlagen habe. Nach Angaben der Behörden konnte der 18-Jährige jedoch ausweichen und flüchten.

Noch im Laufe des Donnerstags konnten die Ermittler den mutmaßlichen Täter in Walldorf festnehmen. Das Amtsgericht Heidelberg erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl. jei

