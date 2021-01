Im Zelt oder hinterm Bauzaun: Abstriche stark nachgefragt

Sie werden unter Partyzelten angeboten, in umgebauten Imbisswagen, hinter verhängten Bauzäunen oder einfach an geöffneten Fenstern: Schnelltestzentren haben sich im Kampf gegen die Corona-Pandemie einen festen Platz erobert. Auch in Heidelberg nutzen Bürger, Krankenhäuser und andere Einrichtungen die Möglichkeit, schnell über eine mögliche Infektion mit SARS-CoV-2 Sicherheit zu bekommen. Und

...