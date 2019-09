Image beeinflusst den Geschmack

Heidelberg.Das Münchner Oktoberfest ist am Wochenende gestartet. Und während aus den Wiesn-Zelten der Klassiker „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ schallt, gibt die SRH Hochschule mit einer neuen Studie Einblicke in die Heidelberger Bierkultur. Zum zweiten Mal hat die Fakultät für Wirtschaft den „Heidelberger Bieratlas“ veröffentlicht. Diesmal sind die Studierenden der Frage nachgegangen, ob den Heidelbergern ihre Lieblingsmarke wirklich besser schmeckt – auch bei einer Blindverkostung.

93 volljährige Heidelberger nahmen an der Studie teil, davon etwas mehr Männer als Frauen. Zum Hintergrund: Im Bieratlas 2018 wurden die Produkte der Brauerei zum Klosterhof sowie des Brauhauses Vetter am besten bewertet, Welde lag knapp dahinter. Mit etwas Abstand folgte die Kulturbrauerei Heidelberg, die letzten beiden Plätze belegten Eichbaum und Heidelberger. „In unserer Studie gingen wir noch einen Schritt weiter und wollten wissen: Sind diese Geschmacksvorlieben auch dann noch so deutlich, wenn die Tester die Marke des Bieres nicht sehen können?“, erklärt Benedikt Römmelt, Studienleiter und Professor an der Fakultät für Wirtschaft der SRH.

Die überraschende Erkenntnis: Sobald die Bier-Tester die Marke nicht mehr gesehen haben, sondern nur noch den Geschmack bewerteten, konnten sie keine Unterschiede mehr ausmachen. Einzig das alkoholfreie Bier von Welde, das in die Studie aufgenommen wurde, wurde grundsätzlich als schlechter bewertet – und belegte damit den letzten Platz.

Bedeutung für Kaufverhalten

Insgesamt schnitten Welde, Eichbaum und die Kulturbrauerei fast gleich ab. Knapp dahinter lagen Heidelberger und Vetter. Das Pils der Brauerei am Klosterhof landete auf dem zweitletzten Platz. Im Anschluss an die Geschmacksverkostung wurden die Probanden erneut mit den Marken konfrontiert: Die Markenwahrnehmung wurde mit der Geschmacksbewertung in Vergleich gesetzt. Die Interviewer zeigten den Probanden die Logos und baten sie erneut darum, den Geschmack zu bewerten. Welde belegte Platz eins, gefolgt von der Kulturbrauerei, der Brauerei am Klosterhof und Vetter. Eichbaum und Heidelberger wurden am schlechtesten bewertet. „Unsere Studie zeigt, dass das von Kunden wahrgenommene Image einer Marke einen hohen Einfluss auf den Kauf dieser Marke hat – mehr noch, den Geschmack“, fasst Römmelt zusammen. „So ist der Aufbau eines entsprechenden Markenimages für eine Brauerei von hoher Relevanz.“ Auch im kommenden Jahr ist ein Bieratlas geplant, die konkrete Ausrichtung ist unklar. mica

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.09.2019