Impf-Planung läuft

Heidelberg.Die Vorbereitungen für den Impf-Start gegen Covid-19 laufen auf Hochtouren: Nach den Weihnachtsfeiertagen soll mit den ersten Immunisierungen begonnen werden. Im Zentralen Impfzentrum (ZIZ) in Patrick-Henry-Village ist alles vorbereitet, damit voraussichtlich ab Sonntag, 27. Dezember, mobile Impfteams zu den Pflegeeinrichtungen fahren können. Das Kreisgesundheitsamt strukturiert gerade die ersten Einsätze, bestätigt Sprecherin Silke Hartmann.

Noch etwas mehr Zeit bleibt den Kreis-Impfzentrum (KIZ) in Weinheim, Sinsheim und Heidelberg-Pfaffengrund: Ab 15. Januar sollen Kreisbewohner hier mit Termin geimpft werden. Mehr als 200 Personen haben sich seit dem Aufruf am Donnerstag bei der Stadt für den Einsatz im Gesellschaftshaus Pfaffengrund gemeldet und ihre Mitarbeit angeboten. „Ich freue mich über die große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung und danke allen Bürgerinnen und Bürgern, die damit zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beitragen wollen“ sagt Oberbürgermeister Eckart Würzner, der darin ein „tolles Signal“ sieht dafür, „dass Menschen aus Heidelberg und der Region in den schwierigen Zeiten zusammenhalten.“ Unter den Bewerbern befänden sich Mediziner im Ruhestand, aber auch nicht-medizinisches Personal, das etwa in Kurzarbeit sei. Noch bis zum heutigen Mittwoch, 23. Dezember, kann man sich unter www.heidelberg.de/stellenausschreibungen bewerben – auch für administrative Aufgaben und in Teilzeit. miro

