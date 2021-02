Impftaxis bringen Senioren über 80 Jahre zu Termin

Heidelberg.Die Stadt Heidelberg startet am heutigen Montag ein neues Angebot für Senioren. Sie sollen vergünstigt zu ihrem Impftermin gefahren werden. Von der eigenen Wohnung geht es dann zum Impftermin in das Zentrale Impfzentrum in Patrick-Henry-Village (ZIZ) oder zum Kreisimpfzentrum im Gesellschaftshaus Pfaffengrund (KIZ) zu kommen. Mit einem Berechtigungsschein können ältere Menschen ein Taxi zum Preis von sechs Euro pro Fahrt nutzen.

Ein Anruf bei der Taxizentrale genügt und die Senioren werden abgeholt. Das Angebot gilt für Heidelberger im Alter von über 80 Jahren. Für Inhaber eines Heidelberg-Passes ist die Fahrt kostenlos.

Die erforderlichen Berechtigungsscheine müssen sich Senioren vorab unter Vorlage der Impfterminbestätigung des ZIZ oder KIZ in einem Bürgeramt ausstellen lassen. Selbstverständlich können die Berechtigungen auch schriftlich beantragt werden oder von einer anderen Person abgeholt werden.

Fahrzeuge stehen bereit

Für die Rückfahrten nach der Impfung werden Taxis vor den Impfzentren bereitstehen. Initiiert wurde die Möglichkeit für Impftaxis von Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner. Die Impfzentren sind zudem unter anderem auch mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar.

So rollt zum ZIZ in Patrick-Henry-Village ein Shuttle-Bus, der am Heidelberger Hauptbahnhof startet. Das Kreisimpfzentrum, das im Gesellschaftshaus Pfaffengrund untergebracht ist, kann man über die Buslinie 34 erreichen. Wer an der Haltestelle Schützenstraße aussteigt, hat noch einen Fußweg von etwa 300 Meter. Zudem gibt es einen Shuttle-Bus ab der Straßenbahnhaltestelle Marktstraße (Linie 22). red

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.02.2021