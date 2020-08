In 2000 Fällen Bußgelder verhängt

Rhein-Neckar.Die Stadt Heidelberg und der Rhein-Neckar-Kreis haben zusammen bereits rund 2000 Verstöße gegen Corona-Verordnungen geahndet: Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung Heidelberg auf Anfrage bestätigte, seien rund 1400 Bußgeldbescheide zugestellt worden. Durchschnittlich wurden Bußgelder in Höhe von jeweils 250 Euro verhängt. Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat bislang insgesamt rund 660 Bescheide nach Verstößen gegen Corona-Verordnungen verschickt. Das hat eine Sprecherin auf Nachfrage mitgeteilt. Am Heidelberger Amtsgericht laufen derzeit gut ein Dutzend Verfahren, in denen über Widersprüche gegen solche Bußgeldbescheide entschieden werden soll.

Häufig geht es dabei um Verstöße gegen Abstandsregeln in der Hochphase der Pandemie: Am 22. März trat eine Corona-Verordnung in Kraft, wonach im öffentlichen Raum maximal zwei Personen zusammenstehen durften – sofern sie nicht aus einem Haushalt stammten. Verstöße dagegen wurden mit bis zu 250 Euro geahndet. Das Heidelberger Amtsgericht hatte am Donnerstag das Verfahren gegen eine Mutter eingestellt, die ihrer Tochter beim Umzug geholfen, aber nur den Wagen beladen hatte. Der Vermieter hatte die Polizei gerufen und die stellte fest, dass mehr als zwei Personen umzogen – eine Freundin der Tochter half ebenfalls.

