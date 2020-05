In Auen Tiere schauen

Lampertheim.Der Lampertheimer Altrhein ist mit etwas mehr als fünf Quadratkilometern Fläche eines der größten Naturschutzgebiete Hessens – und das schon seit 1937. Bei einer Wanderung durch diese schöne Auenlandschaft lässt sich prima Abstand halten.

Das Gebiet besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen: der früheren Rheininsel Biedensand und der Bonnaue. Sie sind durch den Rallengraben, eine Altrheinschlinge voneinander getrennt. In dem Gebiet lassen sich viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten entdecken. Besonders gut geht das von den Aussichtsplattformen aus, die es am Rallengraben und am Welschen Loch, einem Flachwassersee inmitten des Gebiets, gibt. Gut beschilderte Wege führen durch das Areal, zahlreiche Infotafeln liefern interessante Erkenntnisse. Der Zugang in das Naturschutzgebiet erfolgt über eine Brücke, die am Ende der Biedensandstraße (am Schulzentrum West) zu finden ist. (Bild: Berno Nix)

