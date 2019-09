Heidelberg.300 Menschen stehen ganz still. Ihre Gesichter sind zum Eingang der Neuen Aula der Universität Heidelberg gerichtet. Sie warten, manche lächeln, manche sehen sich erwartungsvoll an. Dann ist sie da – Königin Silvia von Schweden.

Ganz professionell und schnell überquert die Monarchin in einem mintgrünen Anzug den dunklen Saal mit den hohen Decken. Ohne Pauken und Trompeten. Hinter ihr: die Ehefrau des Bundespräsidenten, Elke Büdenbender, der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobl, Oberbürgermeister Eckart Würzner und Johannes-Wilhelm Rörig, Missbrauchsbeauftragter der Bundesregierung. Sie alle werden in der kommenden Stunde eine Rede halten.

Es ist ein besonderer Tag für Heidelberg. Aber auch einer, der viele Protokolle erfordert. Das erste „Childhood-Haus“ Baden-Württembergs wird in der Voßstraße eröffnet. Dort wird sich ein Team aus Polizei, Justiz, Medizin, Psychologie und Jugendhilfe um Kinder und Jugendliche kümmern, die Opfer seelischer oder körperlicher Gewalt geworden sind. Vor einem Jahr hatte die 75-jährige Majestät in Leipzig das erste Zentrum dieser Art eingeweiht. Heute ist Heidelberg, ihre Geburtsstadt, an der Reihe.

Fans auf Universitätsplatz

„In einer idealen Welt wäre die Errichtung eines Childhood-Hauses nicht notwendig“, sagt die schwedische Königin mit leiser Stimme. „Aber die Realität sieht anders aus.“ Im Zentrum sollen Betroffene in einem „kindgerechten Raum“ und einer „angstfreien Atmosphäre“ Schutz finden. In diesem Rahmen könnten Fachwissen und Kenntnisse gesammelt und weitergegeben werden, sodass man den Kindern schnell helfen kann. Denn: „Sie brauchen Erwachsene, die ihnen zuhören.“

Während Rörig in seiner Rede betont, dass es sich bei der Eröffnung des Childhood-Hauses um einen Meilenstein für den Kinderschutz handelt, unterstreicht OB Würzner, dass den Opfern nunmehr ein Spießrutenlaufen erspart wird: „Wir haben in unserer Stadt Anlaufstellen, ja“, sagt er. Aber die missbrauchten oder misshandelten Kinder müssten verschiedenen Personen immer wieder ihre erlebten Qualen schildern. „Nun werden alle unter einem Dach zusammenkommen und darauf sind wir stolz.“

Georg Friedrich Hoffmann, Ärztlicher Direktor des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin des Uniklinikums Heidelberg, hofft indes, dass Baden-Württemberg mit der Unterstützung der Landesregierung zu einem „Kinderland“ wird. Das könne auch dann geschehen, wenn mehr Childhood-Häuser eröffnet werden – acht weitere sind bundesweit geplant.

Nach dem Festakt in der Aula, begrüßt die Königin hunderte Bürger auf dem Universitätsplatz und wird wenig später in einem schwarzen Mercedes zum Childhood-Haus gefahren. Gemeinsam mit ihren prominenten Gästen sieht sich die zierliche Königin zunächst die Räume an, in die ihre Stiftung einen sechsstelligen Betrag investiert hat. Dann, ohne große Worte und mit viel Kameraanweisungen, durchtrennt sie unter freiem Himmel ein rotes Band. Und zieht sich ein letztes Mal für Gespräche in das Gebäude des Universitätsklinikums zurück.

Bereits ab kommendem Montag wird das Team der interdisziplinären Anlaufstelle seine Arbeit aufnehmen. „Der tausendste Fall wird behandelt“, erklärt Kathrin Yen, Ärztliche Direktorin des Instituts für Rechtsmedizin. Die betroffenen Kinder werden empfangen und zunächst auf Verletzungen untersucht. „Da werden die Weichen gestellt“ – ob das Jugendamt einschreiten oder ein Rechtsverfahren eingeleitet werden muss. Zwei Rechtsmediziner seien rund um die Uhr anwesend. „Das Childhood-Haus ist die Zukunft.“

