In Einkaufszentrum eingebrochen und Schmuck aus Juwelier gestohlen

Heidelberg.In ein Einkaufszentrum in der Hertzstraße in Heidelberg ist in der Nacht auf Mittwoch eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, haben sich bisher unbekannte Täter gegen 2 Uhr über ein Fenster auf dem Gebäudedach Zutritt verschafft. Im Gebäude schlugen sie die Glasscheibe eines Juweliers ein und stahlen Schmuckstücke. Wie die Täter flüchten konnten und wie hoch der Sachschaden ist, wird noch ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter 06221 34180 mit Hinweisen zu melden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.10.2020