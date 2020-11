In Garage eingebrochen

Heidelberg.Zweimal innerhalb von 24 Stunden ist ein 23-Jähriger in Heidelberg polizeilich aufgefallen. Nach Behördenangaben steht er im dringenden Verdacht, kurz nach Mitternacht in eine Garage im Heuauerweg eingebrochen zu sein. Ein Zeuge hatte dort den Schein einer Taschenlampe beobachtet und die Polizei informiert. Bei der Fahndung nahmen die Beamten den mit einem Rad flüchtenden 23-Jährigen in der Nähe des Friedhofs fest.

Taxifahrer bestohlen

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass er bereits am Freitagnachmittag in der Weststadt polizeilich in Erscheinung getreten war. Gemeinsam mit einem 20-Jährigen soll er kurz vor 16 Uhr am Taxistand am Danteplatz einen Trickdiebstahl begangen haben. Während einer der beiden einen Taxifahrer in ein Gespräch verwickelte, hatte der andere dessen Handy entwendet.

Auch hier war die Fahndung laut Polizei schnell erfolgreich: An einer Bushaltestelle in der Kurfürstenanlage wurden beide vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung sei das Handy des Chauffeurs bei dem 20-Jährigen gefunden worden. Die Ermittlungen dauern an. sin

