In Heidelberg gibt's den Weihnachtsmarkt für Zuhause

Heidelberg.Glühweinduft und adventliche Spezialitäten für daheim: Fans der Heidelberger Weihnachtsmärkte sollen in diesem Jahr nicht ganz auf dieses Flair und die besondere Einstimmung auf die Festtage verzichten müssen – auch wenn die Budendörfer auf Markt- und Uniplatz wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurden. Und so gibt es die typischen Produkte und den Jahres-Weihnachtsmarktbecher nun im Paket zu kaufen – und auf einem „Drive-in-Weihnachtsmarkt“ am 4./5. Dezember von 10 bis 18 Uhr vor der Tourist-Information auf dem Neckarmünzplatz.

„Die Aktion soll in erster Linie dazu beitragen, die Heidelberger Schausteller zu unterstützen, die in diesem Jahr annähernd leer ausgegangen sind. Wir sind hier in der Verantwortung und der Pflicht nach der Absage unseres Weihnachtsmarkts, diesem Berufszweig zu helfen. Diese Menschen arbeiten sonst jedes Jahr für uns alle, um uns ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Jetzt geben wir etwas zurück!“, erklärt Mathias Schiemer, Geschäftsführer der Heidelberg Marketing GmbH.

Henkel in Herzform

„Build your own Heidelberger Weihnachtsmarkt (Bastel Dir Deinen eigenen Heidelberger Weihnachtsmarkt)“: Diesen Titel trägt das Geschenkset, in dem Heidelberger Glühwein, zwei limitierte 2020er-Weihnachtsmarkttassen mit Herz-Henkel sowie jeweils eine Tüte Magenbrot und gebrannte Mandeln stecken. Die Sets sind in der Heidelberger „Galeria Kaufhof“, in den Rewe-Märkten Karaaslan und im Edeka „Sabine Bischoff“ in Ziegelhausen erhältlich. Auch im Internet kann man sich sein Weihnachtsmarkt-Gefühl ordern.

Schließlich soll es die magentafarbenen Pakete auch bei den Verkaufshütten der Schausteller, die vereinzelt im Stadtgebiet ihre Auslagen öffnen dürfen, geben.

Beim „Drive-in-Weihnachtsmarkt“ am 4./5. Dezember wird alles „corona-konform“ organisiert sein: Unter anderem gibt es die Möglichkeit, die Glühwein-Mandel-Magenbrot-Pakete bargeldlos zu bezahlen. miro

Info: www.heidelberg-marketing.de/geschenkset

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.11.2020