In „Homeschooling“-Zeiten mehr Cyber-Mobbing

Rhein-Neckar.In sozialen Netzwerken kursieren peinliche Bilder oder sogar manipulierte Fotos, die nichtsahnende Jugendliche in anzüglichen Posen zeigen und zigfach vervielfältigt werden. Oder ein „Verehrer“ bombardiert sein Opfer mit Botschaften. Auch Beschimpfungen sind an der Tagesordnung: Cyber-Mobbing nennt man solche Phänomene, die den Betroffenen sehr zu schaffen machen können. In Zeiten der Pandemie

...