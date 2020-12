„In Rohrbach brachen alle Dämme“

Heidelberg.Bis zu 200 Personen sind am Samstagnachmittag bei einem „Glühwein-Spaziergang“ in Heidelberg zusammengekommen und haben dabei größtenteils die Corona-Regeln missachtet. Dies löste einen größeren Einsatz der Polizei im Stadtteil Rohrbach aus, wie die Behörde am Sonntag mitteilte. Auch in der Altstadt und am Römerkreis trafen sich Menschen an Verkaufsstellen ohne genügend Abstand.

Aufgrund der Menschenmenge „brachen im Ortskern von Rohrbach alle Dämme“, beschrieb die Polizei die Lage. In der Rathaus- und der Herrenwiesenstraße ging es wohl feuchtfröhlich zu. Anlässlich des von vier Gaststätten veranstalteten „Glühwein-Spaziergangs“ hätten Menschen dicht gedrängt gestanden. Auf einen Mund-Nasen-Schutz verzichteten die meisten.

Unsolidarisch und nicht hinnehmbar sei das Verhalten. „Die Verstöße werden konsequent geahndet“, so Polizeipräsident Andreas Stenger in der Mitteilung. Insgesamt elf Streifen, Kommunikationsteams sowie der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt waren im Einsatz, um die Situation zu entflechten. Schließlich wurden die Identitäten von rund 70 Personen festgestellt, die nun einem Bußgeldverfahren entgegensehen. Ob auch die Verantwortlichen der Gaststätten mit einem Bußgeld rechnen müssen, sei Gegenstand der Ermittlungen. Ein für Sonntag geplanter weiterer „Glühwein-Spaziergang“ wurde noch am Morgen abgesagt. kpl

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.12.2020