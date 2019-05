In Tankstelle eingebrochen

Heidelberg.Zwei Unbekannte sind in der Mannheimer Straße in eine Tankstelle eingestiegen und haben Zigaretten gestohlen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter in der Nacht zum Freitag die Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt zum Geschäftsraum. Der Alarm ging um 4.20 Uhr bei der Polizei ein, die sofort mehrere Streifenwagen aussendete. Trotz intensiver Fahndung konnten die Einbrecher jedoch nicht mehr ausfindig gemacht werden. Es wurde lediglich ein Teil des Diebesguts sowie ein Motorroller, der vermutlich als Fluchtfahrzeug gedient hatte, entdeckt und sichergestellt.

Bei den Tätern soll es sich um zwei etwa 16-Jährige handeln, die dunkel gekleidet waren. Sie trugen Kapuzenpullis und Schals vor dem Gesicht. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06221/34 180 entgegen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. jei

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.06.2019