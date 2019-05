In zwei Jahren flossen sechs Millionen Euro in Unibibliothek

Heidelberg.Mit einer kleinen Feier ist gestern der vierte Sanierungsabschnitt der Heidelberger Universitätsbibliothek abgeschlossen worden: Im Südflügel hat der Landesbetrieb Vermögen und Bau, Amt Mannheim und Heidelberg, die Modernisierung des Informationszentrums Altstadt (IZA) und den Umbau des Multimediazentrums (MMZ) fertiggestellt. Insgesamt sind in den vergangenen beiden Jahren in dieses Herz der Universität in der Altstadt sechs Millionen Euro investiert worden. Das Informationszentrum im Erdgeschoss ist die erste Anlaufstelle für alle Nutzer der Universitätsbibliothek. Rund hundert Arbeitsplätze sind im MMZ im ersten Obergeschoss eingerichtet worden. Unter den beiden Sälen entstanden im Sockelgeschoss, das sich ebenerdig zum Innenhof öffnet, Flächen für Pausenzeiten. miro

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.05.2019