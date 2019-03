Informationen über Gefahren im Netz

Heidelberg.Einen vertiefenden Einblick in die Arbeit der Kriminalpolizei im Bereich der Internetkriminalität erhalten Interessierte am Donnerstag, 4. April, in der Stadtbücherei. Die Infoveranstaltung mit Michael Brand, Kriminalhauptkommissar und Experte für Internetverbrechen, soziales Marketing, Web-Programmierung und -anwendungen, geht von 18 bis 20 Uhr. Während des Vortrags erfahren die Teilnehmer, wie man sich selbst, seine Familie, Freunde, Kinder und Jugendliche vor den Gefahren, die das Internet birgt, schützen kann. Die Schwerpunkte liegen unter anderem auf Themen wie Nutzerverhalten, Soziale Medien und deren Bedeutung sowie Datenmissbrauch. Der Eintritt ist frei. labj

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.03.2019