Infos beim Einkaufen

Heidelberg.Von der Beratung während der Schwangerschaft über Krabbelgruppen bis zur Paten-Oma-Vermittlung: Heidelberg bietet seinen Familien viele unterschiedliche Angebote – und möchte das noch mehr bekanntmachen. „#hd4family“ heißt eine Kampagne, die das erreichen soll. Das Besondere: Die Behörden warten nicht darauf, dass sie in Sprechstunden besucht werden, sondern bauen ihre Infostände dort auf, wo die Familien sind: vor dem Einkaufsmarkt und dem Babywarengeschäft.

Samstags vor dem Supermarkt

Und das zu ganz untypischen „Amts-Zeiten“: an Samstagen. So kann man die Kampagne ganz zwanglos am Samstag 14. März, von 9 bis 17 Uhr vor dem Aldi in der Bahnstadt kennenlernen (Czernyring 14). Von 10 bis 18 Uhr gibt es am selben Tag einen Infostand vor Baby One (Grenzhöfer Weg 31). Eine Woche später, 21. März, ist dann ein Platz vor dem Kaufland in Rohrbach (Hertzstraße 1) gebucht (9 bis 17 Uhr) und parallel bei Rewe in Rohrbach (Felix-Wankel-Straße 20).

Das Jugendamt ist mit 450 Mitarbeitern das größte Amt der Stadt. Leiterin Myriam Lasso weiß: „Nicht alle Eltern kennen die vielen Angebote der Unterstützung.“ Eine neue Webseite fasst sie zusammen: www.heideberg.de/hd4family.

„Wir geben jeden fünften Euro für Kinder und Jugendliche aus“, verweist Oberbürgermeister Eckart Würzner unter anderem auf den Heidelberg-Pass plus und die Initiative, Geschwisterkindern in Krippen bald mehr Rabatt einzuräumen. Seit 2013 gibt es in der Plöck 2a zudem das Familienbüro – eine Servicestelle für Familien mit niedrigschwelligen und kostenlosen Angeboten. Dazu gehören mehrsprachige Elterngruppen. miro

