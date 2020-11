Initiative begrüßt Frage nach PHV

Heidelberg.Die Sprecher des „Bürgerbegehrens gegen die Verlagerung des Ankunftszentrums für Flüchtlinge in Heidelberg an den Standort ,Wolfsgärten’“ möchten Vorschläge für weitere Fragestellungen machen. Das haben Dorothee Hildebrandt, Edgar Wunder und Sigrid Zweygart-Pérez in einer Mitteilung am Donnerstag angekündigt. Bei der jüngsten öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag hatte die Stadtverwaltung die Möglichkeit in die Diskussion gebracht, beim möglichen Bürgerentscheid eine zweite Frage zu stellen.

Diese könnte sich auf Patrick-Henry-Village beziehen. „Die Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens begrüßen den Vorschlag, nicht nur über die Ablehnung des Standorts Wolfsgärten, sondern auch positiv über die Integration des Ankunftszentrums in den zukünftigen Stadtteil Patrick-Henry-Village abstimmen zu lassen“, heißt es. miro

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.11.2020