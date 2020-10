Initiative gegen Ausbau von Buszufahrt

Heidelberg.In einem offenen Brief an Oberbürgermeister Eckart Würzner kritisiert die Schlossberginitiative die geplante Ertüchtigung des Busparkplatzes am Heidelberger Schloss. Für die Instandsetzung maroder Stützmauern in der Neuen Schlossstraße seien im Haushalt Mittel von rund einer Million Euro vorgesehen. Diese könnten sinnvoller für zukunftsfähige Projekte eingesetzt werden, so die Ansicht der Initiative, die sich seit Jahren gegen die übermäßige Frequentierung des Schlosses mit Reisebussen einsetzt.

„Die gesamte genehmigte Baumaßnahme beinhaltet den Neubau einer Beton-Winkelstützwand mit Sandsteinverblendung oberhalb der Busparkplatzeinfahrt, die grundhafte Erneuerung der Einfahrtsstraße, Absturzsicherungen und Entschärfung der Kuppensituation“, heißt es in dem Brief. „Sie dient in erster Linie dazu, den Busparkplatz für überlange und schwergewichtige Reisebusse zu ertüchtigen“, betont Sprecher Peter Leinberger. Dies würde dem Sinn des angestrebten nachhaltigen Heidelberg-Tourismus widersprechen, der die Verweildauer von Besuchern in der Stadt erhöhen und in Zukunft vermehrt auf Elektromobilität setzen möchte.

„Nur unter Zeitdruck stehende Besuchergruppen mit ihren für Überlandfahrten konzipierten, schwergewichtigen Reisebus-Hochdeckern beanspruchen den öffentlichen Verkehrsraum im Schlossbergbereich“, so Leinberger. Dabei würden diese in der Altstadt Hektik verbreiten, den Zweiradverkehr auf den engen Zufahrtsstraßen gefährden sowie durch Abgase, Lärm und Erschütterungen die Gesundheit der Anwohner und die unter Denkmalschutz stehende Bausubstanz schädigen.

Thema im Gemeinderat

Aus diesen Gründen fordert die Schlossberginitiative „statt hoher, unnötiger Investitionen für einen Reisebusparkplatz am Schloss, die Förderung eines zukunftsfähigen nachhaltigen Heidelberg-Tourismus“. In der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag, 8. Oktober, geht es in Tagesordnungspunkt 12 um genau solche Themen. Da sich die Corona-Pandemie auch auf den kommenden Doppelhaushalt auswirken wird, soll entschieden werden, welche Baumaßnahmen noch verfolgt werden können und welche nicht.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.10.2020