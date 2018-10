Innenminister Thomas Strobl schaute sich neuen Standort an

Heidelberg. „Ich bin sehr angetan von der Weitläufigkeit des Areals“: Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) lässt nickend den Blick über das Gewann Wolfsgärten schweifen. Auf Einladung der Christdemokraten Heidelbergs hat am Mittwochnahmittagdas 7,9 Hektar große Areal am Rande Wieblingens besichtigt, dass das Land als Standort für das neue Ankunftszentrum für Geflüchtete favorisiert.

Ein Gutachten des Landes empfiehlt das von zwei Autobahnen und einer Bahnlinie begrenzte Gelände als künftigen Standort für ein Flüchtlings-Ankunftszentrum. Die bestehende Einrichtung in Patrick Henry Village war seit ihrer Öffnung Ende 2014 nur für begrenzte Zeit konzipiert. Die Stadt möchte hier einen Stadtteil für 10 000 Menschen entwickeln, in dem Wohnen und Arbeitsplätze sich räumlich sehr nahe sind. Der Heidelberger CDU-Vorsitzende Alexander Föhr, Gemeinderats-Fraktionschef Jan Gradel und der langjährige Landtagsabgeordnete Werner Pfisterer sowie der Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers begrüßten den Gast aus Stuttgart. Der kannte das Gelände bislang zwar nur von der Landkarte, ist aber mit der Stadt vertraut, seit er hier eine Zeitlang studierte. „Ein Stück Heimat“ sei die Unistadt seither, fügt Strobl hinzu.

Bis zu 2000 Menschen

„Was das Land verspricht, wird auch gehalten, das ist mir sehr wichtig“, bezieht sich der Minister auf die Zusage an die Stadt, die Konversionsfläche bald freizugeben. Das Land hatte mehrere potenzielle Standorte für das neue Ankunftszentrum untersucht, in dem bis zu 2000 Menschen gleichzeitig leben sollen, während sie medizinisch versorgt und untersucht sowie registriert werden und ihren Asylantrag stellen können. Die vier geprüften Standorte in Mannheim sowie die ehemaligen Tompkins Barracks in Schwetzingen schieden aus unterschiedlichen Gründen aus -meist mit Blick auf geplante Nutzungen beziehungsweise, weil die Amerikaner den Standort doch nicht freigeben wollen. Die „Wolfsgärten“ hingegen punkteten, weil das Gelände der Stadt gehört, im Flächennutzungsplan als Gewerbegebiet vorgesehen ist und weil die rund 500 festen Mitarbeiter der verschiedenen Organisationen in Patrick Henry Village sich nicht komplett neu orientieren müssten.

Föhr formulierte Wünsche aus der Stadt: Das geschaffene Netzwerk, zu dem auch viele Ehrenamtliche gehören, solle integriert werden im neuen Ankunftszentrum. Bewährt habe sich auch der kleine Polizeiposten dort. Das Personal dafür müssten sich aber die Kollegen des Polizeireviers Heidelberg-Süd aus dem Personalplan schneiden, hoffte Föhr im Namen der Kollegen auf Wertschätzung für die geleistete Arbeit. Strobl antwortete nicht direkt darauf, betonte aber, dass „Heidelberg eine sichere Stadt bleiben solle“. Außerdem versprach er, dass die Stadt ihre „LEA-Privilegien“ behalten dürfeund keine zusätzlichen Flüchtlinge zugewiesen. Eine weitere Station seines Besuchs war ein Abstecher zur Hauptfeuerwache an der Speyerer Straße.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018