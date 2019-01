Innenstadt zählt zu den attraktivsten

Heidelberg.Die Heidelberger Altstadt zählt zu den lebendigsten und attraktivsten Innenstädten Deutschlands. Das ist das Ergebnis der bundesweiten Untersuchung „Vitale Innenstädte 2018“ des Instituts für Handelsforschung (IFH) aus Köln. Heidelberg überzeugt in der Umfrage unter Passanten mit seinem Ambiente, seiner Gesamtattraktivität sowie seinem Einzelhandels- und Gastronomieangebot – in allen Kategorien geben die Befragten die Gesamtnoten „sehr gut“ oder „gut“. Mit der Gesamtnote 2,1 belegt Heidelberg knapp hinter Trier den zweiten Platz unter den untersuchten Städten mit 100 000 bis 200 000 Einwohnern. Der Notendurchschnitt aller 116 teilnehmenden Städte in ganz Deutschland liegt bei 2,6.

59 000 Menschen kommen zu Wort

„Die Heidelberger Innenstadt bietet mit ihren vielen kleinen und inhabergeführten Geschäften, der hohen Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum und dem einmaligen Ambiente einen attraktiven Mix zum Einkaufen und Verweilen. Auf diesem Weg kann sich der Einkaufsstandort Heidelberg weiter gegen den Onlinehandel behaupten“, sagt Marc Massoth, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft.

Für die Studie interviewte das IFH bundesweit insgesamt mehr als 59 000 Personen zu ihren Einkaufsgewohnheiten und der jeweiligen Innenstadt. Der „typische Innenstadtbesucher“ in Heidelberg ist der Befragung zufolge weiblich, 39 Jahre alt, kommt aus dem Umland in die Innenstadt und kauft trotz vermehrter Online-Angebote weiter regelmäßig in den Geschäften in der Altstadt ein. red/sal

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.01.2019