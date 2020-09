Insel der Ruhe in der Altstadt

Heidelberg.In der Altstadt bietet der neu gestaltete Theaterplatz seit Freitag eine Insel der Ruhe: Unter mächtigen, alten Platanen ist ein runder Brunnen mit Fontänen entstanden. Blumenbeete mit naturnahen Formen und Wege aus Natursteinpflaster sowie zahlreiche Sitzmöglichkeiten sorgen für eine hohe Aufenthaltsqualität. Bewusst wurde auf eine Außengastronomie verzichtet. Abends ist der Platz beleuchtet. Die historische Fassade des Theaters und der Theatervorplatz präsentieren sich nun als Gesamtbild. Der Ort verbindet das Theater mit dem ebenfalls umgestalteten Wormser Hof. Die geplante fünfmonatige Bauzeit und der Kostenrahmen wurden dabei eingehalten.

Marguerre spendet 680 000 Euro

Die Projektkosten belaufen sich nach Angaben der Stadtverwaltung insgesamt auf 750 000 Euro, davon rund 650 000 Euro Baukosten und 100 000 Euro für Planung und Projektsteuerung. Der Heidelberger Unternehmer Wolfgang Marguerre hat die Baumaßnahme demnach mit einer großzügigen Spende in Höhe von 680 000 Euro umfangreich unterstützt. Gemeinsam mit seiner Ehefrau und Oberbürgermeister Eckart Würzner hat er den neuen Theaterplatz bei einem Rundgang am Freitag offiziell eröffnet. „Mein herzlicher Dank gilt vor allem Wolfgang Marguerre – ohne seine großzügige Spende hätten wir dieses Kleinod im Herzen der Stadt nicht erschaffen können. Er hat damit ein wunderbares Zeichen der Verbundenheit zu seiner Stadt gesetzt“, betonte Würzner und fügte an: „Sein enormes Engagement für das Theater und nun auch für das Umfeld wird das Quartier für Jahrzehnte prägen.“

Als größter Einzelspender habe Marguerre bereits die Sanierung des Heidelberger Theaters mit mehr als 15 Millionen Euro unterstützt. Die aktuelle Sanierung der Stadthalle sei ebenfalls nur dank des großzügigen Engagements möglich.

Der Octopharma-Gründer Wolfgang Marguerre selbst sagte: „Schon kurz nach der Theatersanierung war mir klar: Ein schöner Theaterinnenraum braucht auch einen schönen Theaterplatz. Es ist mir eine große Freude zu sehen, welch stimmiges Gesamtbild sich hier nun präsentiert.“ Der Gemeinderat hatte dem Entwurf für einen „ruhigen Ort der Kommunikation“ im März 2014 zugestimmt. red/sal

