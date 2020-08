Institutsleiter geht nach sexuellem Missbrauch vier Jahre in Haft

Traurig und kopfschüttelnd verlassen einige Zuschauer nach der Urteilsverkündung den Saal. „Furchtbar“, kommentiert eine Frau. „Er hat es wieder geschafft“, fügt ein Zuhörer hinzu und meint den Angeklagten, der gerade zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden ist - aus seiner Sicht zu wenig. Der 46-jährige Institutsleiter hatte gestanden, drei damals 14 bis 16 Jahre alte, ihm anvertraute Jugendliche mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Dem Urteil liegen 68 Einzeltaten zugrunde - in der Anklage waren noch 99 Taten aufgeführt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es sieht auch ein fünfjähriges Berufsverbot vor.

Die Übergriffe hatten sich laut Anklage zwischen 2015 und 2017 in Räumen der privaten Bildungseinrichtung in Heidelberg ereignet, aber auch bei Freizeiten im In- und Ausland. Die drei Nebenkläger hatten die Übergriffe im Januar 2020 angezeigt. Der 46-Jährige räumte die Taten umfassend ein und entschuldigte sich in der Hauptverhandlung, die bis zur Urteilsbegründung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, bei den jungen Männern. Er zahlte ihnen Schmerzensgeld.

Der Diplomingenieur war bereits 1997 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden wegen des sexuellen Missbrauchs von Jungen, erklärte der Vorsitzende Richter André Merz in seiner Urteilsbegründung. Ein damals auferlegtes Berufsverbot ignorierte der Pädophile und gründete wenig später in Heidelberg das private Bildungsinstitut, das zunächst Nachhilfe anbot und sich später auf die umfassende Förderung von Hochbegabten spezialisierte.

Empfehlung von Schulleitern

„Die Schüler kamen oft auf Empfehlung ihrer Schulleitung und auch von weither“, sagte Merz. Der Pädagoge sei als strenger Lehrer aufgetreten, habe sich in der Freizeit aber duzen lassen und sei seinen Schützlingen, die meist keine sexuelle Erfahrung hatten, „spielerisch“ nähergekommen. Ihr Unbehagen und ihre Angst habe der Mentor mit „das macht man so“ zerstreuen wollen. „Er hat nie Drohungen oder Gewalt eingesetzt“, beschreibt der Vorsitzende. Aber weil sich die Jungen in den Programmen wohl fühlten und das Institut nicht gefährden wollten, ließen sie die Übergriffe geschehen. Erst mit Abstand fanden sie gemeinsam die Kraft, zur Polizei zu gehen. „Dies geschah auch, weil sie verhindern wollten, dass weitere Jugendliche zu Opfern werden“, lobte der Richter die „mutige Entscheidung“.

Das Gericht beurteilte die Beziehung des Angeklagten zu den Schülern als weit über ein reines Lehrer-Schüler-Verhältnis hinausgehend. Besonders in den Freizeiten habe sich der Angeklagte auch etwa um das Benehmen bei Tisch gekümmert und außerdem bei der Suche nach Praktikumsplätzen oder der Entwicklung von beruflichen Perspektiven geholfen. Er sei eine Autoritätsperson gewesen, wird das Abhängigkeitsverhältnis charakterisiert. Bei den mehrtägigen Aufenthalten in einem institutseigenen Haus im Odenwald sowie im Ausland sei der Angeklagte der Hauptbetreuer gewesen und habe bis zur Zimmerverteilung die wesentlichen Dinge entschieden und geregelt.

Verhandlung ohne Öffentlichkeit

Alle drei Opfer sagten während der Verhandlung aus, die bis zur Urteilsverkündung nicht öffentlich blieb. Die jungen Männer leiden allesamt noch unter den Folgen der Übergriffe, berichteten von Angststörungen und Panikattacken.

Im Saal verfolgt eine Familie die Urteilsverkündung, die sehr genau weiß, was die Opfer durchmachen: Sie war 1997 Beteiligte der Verhandlung am Landgericht. Damals war der Angeklagte nur wenig älter als seine Opfer, nutzte seine Position als Übungs- und Jugendleiter in einem Schwimmverein, um Jungs näherzukommen. „Als ich damals aus dem Gerichtssaal kam, war mir klar: Der macht das wieder“, sagt der einstige Nebenkläger. Inzwischen selbst Familienvater, habe ihn das Erlebte lebenslang geprägt: „Er vertraut die eigenen Kinder keinem Fremden an - auch nicht zum Schwimmunterricht“, bestätigt seine Mutter.

