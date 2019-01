Heidelberg.In fünf Monaten bis zu sieben Instrumente ausprobieren – das macht das Instrumentenkarussell der Heidelberger Musik- und Singschule möglich. Das Angebot richtet sich an Grundschulkinder im Alter von sechs bis neun Jahren, die Musik machen möchten, sich aber noch nicht für ein Instrument entschieden haben. Während des fünfmonatigen Kurses können sie sich in Gruppen von drei bis vier Kindern mit verschiedenen Instrumenten beschäftigen. Die Kinder probieren jeweils in zwei Unterrichtsstunden in Ruhe ein Instrument aus. Alle zwei Wochen dreht sich das Karussell. Die Kinder kommen in eine andere Gruppe, in der sie ein neues Instrument kennenlernen. Die Bandbreite der Instrumente reicht während des Kurses von Querflöte, Klarinette, Oboe, Fagott und andere Blechblasinstrumenten bis Akkordeon, Violoncello, Kontrabass und Schlagzeug. Die Instrumente bekommen die Kinder gestellt. Kursbeginn ist am Donnerstag, 21. Februar, 17 Uhr. Die Kosten betragen 180 Euro. Weitere Infos unter www.musikschule.heidelberg.de. red

