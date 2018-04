Intensive Kontrollen

Anzeige

heidelberg.Brennpunkteinsätze zu Personen- und Autokontrollen, Festnahmen, Strafanzeigen, Platzverweise oder Durchsuchungen – die neue Sicherheitspartnerschaft zwischen Land, Polizei und Stadt stellt nach zwei Monaten ihre erste Bilanz vor: „Wir haben bereits einige Erfolge zu verzeichnen“, berichtet ein Polizeisprecher.

So habe es seit Februar Einsätze am Bismarckplatz, in der Altstadt, am Seegarten (Busshuttle zum Patrick-Henry-Village“, in der Schwanenteichanlage, am Hauptbahnhof und auf der Neckarwiese gegeben. Insgesamt seien 200 Beamte des Präsidiums Mannheim sowie 750 der Bereitschaftspolizei Bruchsal im Einsatz gewesen. Kontrolliert wurden 2126 Menschen, 790 Personen durchsucht. Zudem habe man 174 Fahrzeuge überprüft, 22 Verdächtige festgenommen und 35 Platzverweise ausgesprochen.

Außerdem habe es 87 Strafanzeigen wegen Drogenbesitz und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie 38 Ordnungswidrigkeitsanzeigen – überwiegend wegen Wildpinkeln – gegeben. Um die Sicherheit zu erhöhen und den Bürgern ein besseres Gefühl zu geben, sind des Weiteren eine Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten und ein neues Beleuchtungskonzept auf der Neckarwiese geplant. sin