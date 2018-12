Intervallfasten nicht besser als Diäten

Heidelberg.Intervallfasten hilft nicht besser als andere Diäten beim Abnehmen – aber sie verbessert genauso wie andere, ausgewogene Diäten die Gesundheit. Das ist das Ergebnis der „Helena“-Studie, die jetzt von Wissenschaftlern des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) und des Universitätsklinikums vorgestellt wurde. Es ist laut einer DKFZ-Sprecherin die größte Studie, die zu dieser Fasten–Form veröffentlicht wurde.

Diese Form der rigoros zeitlich begrenzten Nahrungsaufnahme liegt sehr im Trend. Acht Stunden am Tag darf gegessen und getrunken werden – die übrigen 16 Stunden sind nur kalorienfreie Getränke und keinerlei Nahrung erlaubt. Eine Variante: An zwei Tagen in der Woche darf nur Wasser oder Tee getrunken werden, an den übrigen Tagen ist normales Essen erlaubt (5:2-Regel). Befürworter verweisen besonders auf die entschlackende Wirkung dieser reduzierten Kostaufnahme.

Ein Jahr lang wurden 150 übergewichtige und fettleibige Probanden in drei Gruppen begleitet. Eine Gruppe fastete nach der Intervallregel, eine nach einer anderen Reduktionsdiät mit ausgewogener Kost und eine dritte Gruppe war aufgerufen, sich wie immer, aber ausgewogener zu ernähren, erklärt Studienleiterin Ruth Schübel (DKFZ). Weitere 38 Wochen beobachteten die Forscher die Veränderungen. Die Fettverteilung im Körper ließ sich mithilfe einer speziellen, von Johanna Nattenmüller im Universitätsklinikum Heidelberg durchgeführten MRT-Bildgebung exakt ermitteln. Fazit: In den ersten beiden Gruppen verbesserte sich der Gesundheitszustand gleichermaßen – doch scheint Intervallfasten leichter zu fallen. miro

