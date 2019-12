Irgendwo in Südamerika wohnt das Glück

Kann man das Glück festhalten? Ja, in der Musik ist das möglich. Vier Minuten davon fängt die Heidelberger Sängerin und Gitarristin Zelia Fonseca auf dem mitreißenden Schlussstück ihrer neuen CD „Universos“ ein. „Girando com os Eres“ sprüht nur so vor Lebensfreude. Zupackende Klatschrythmen, wirbelnde Trommelschläge und fröhlicher Chorgesang lassen die Samba-Nummer dahinschaukeln wie ein Boot

