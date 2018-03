Irrfahrt durch Höllenbilder

Anzeige

Heidelberg.Eine Putzkolonne in schwarzen, eng anliegenden Anzügen säubert mit strahlend gelben Staubsaugern den mit rotem Samt ausgelegten Bühnenboden im Marguerre-Saal des Heidelberger Theaters. An der Rampe steht ein Kind in gleicher Montur kerzengerade und blickt unbeweglich in die Zuschauermenge. Es ist laut im Saal, das Publikum noch nicht angekommen. Der gewaltig verstärkte Sound eines vom Strom gezogenen Steckers erklingt – Sekunden später umzüngelt ein vom Video projiziertes Flammenmeer die kindliche Gestalt.

Surreal anmutende Bilder

„Voronia“ von Marcos Morau hätte auch voller abgründigen Humor s und Aberwitzes sein können, wenn man bedenkt, dass es dem Choreographen um die Hölle geht. Doch die Putzkolonne vom Beginn und am Ende des Stücks verweist nicht auf einen schrägen oder andersartig gesinnten Humor. Stattdessen liegen zwischen den Reinigungsszenen 90 Minuten voller todernster Andeutungen aus surreal anmutenden Bildern, biblischen Texten und bedeutungsschwerer Musik.

Für seine Tanzwerke lässt sich der Katalane Morau von realen Orten inspirieren. „Voronia“ steht für eine Höhle im Arabika-Massiv in Abchasien, Georgien. Sie ist mit 2191 Metern die tiefste Höhle der Welt. Was aber bleibt von der geografischen Anregung einer Höhle, die bei Morau zur Hölle wird? Die bemerkenswerten Tänzer seiner Kompanie La Veronal. Vom Kopf bis in die Finger- und Fußspitzen zeigen sie ein ausgefeiltes tänzerisches Vokabular.