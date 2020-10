Ist der Angeklagte untergetaucht?

Heidelberg.Es ist Prozessauftakt am Landgericht Heidelberg. Verantworten muss sich am frühen Mittwochmorgen, um 8.30 Uhr, Hosseini H. Doch der 1998 geborene Angeklagte erscheint nicht. Und auch die Plätze der Nebenkläger bleiben leer: Aufgrund eines Krankheitsfalls muss die Mutter des Geschädigten an diesem Tag der Verhandlung fernbleiben. H. wird vorgeworfen, im Sommer 2018 dem damals fünfjährigen Sohn der Nebenklägerin für einige Minuten kinderpornografische Bilder und Filme gezeigt und dabei den Penis des Jungen berührt zu haben. Fast eine halbe Stunde wartet der Vorsitzende Richter, André Merz, auf den Beschuldigten, dann verständigt er die Polizei.

Die Mutter habe den Fall zur Anzeige gebracht, sagt ein Sprecher des Landgerichts Heidelberg auf Anfrage dieser Redaktion. Zum Täter selbst will der Sprecher keine Auskunft geben. „Es besteht die Möglichkeit, dass bei neuen Terminen die Öffentlichkeit vom Prozess ausgeschlossen wird“, erklärt er. Zudem sei die Informationslage hierbei „sehr dünn“ und der Angeklagte nur „schwer zu erreichen“.

Das bestätigt auch ein Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe am frühen Morgen im Gerichtssaal: Er habe H. zuletzt vor einem Monat gesprochen. Der Angeklagte soll derzeit in einer Flüchtlingsunterkunft in der Region wohnen. „Anfang der Woche habe ich dort mit einem Sozialarbeiter telefoniert. Der hat H. bereits seit einigen Tagen nicht mehr angetroffen“, berichtet der Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe. Das Zimmer des Beschuldigten sei zudem „verwüstet“ gewesen. Zum Tatzeitpunkt im Jahr 2018 lebten H. sowie der fünfjährige Junge und dessen Mutter im selben Gebäude in Dossenheim.

Im selben Gebäude gewohnt

Er habe den Fünfjährigen in sein Zimmer gelockt, heißt es in einer Mitteilung des Landgerichts Heidelberg. Zudem soll der Angeklagte im Besitz zahlreicher kinderpornografischer Filme und Bilder gewesen sein. Zur Durchführung der Beweisaufnahme hat das Gericht sieben Zeugen und einen Sachverständigen geladen. Doch zur Anhörung der Zeugen kommt es am Mittwochmorgen nicht. Auch die Polizei trifft H. nicht in seiner Unterkunft an. „Die gerichtliche Ladung hat er bereits am 20. Juni erhalten“, sagt der Vorsitzende Richter gegen 10 Uhr. Er will an den beiden Fortsetzungsterminen, am 14. und 16. Oktober, festhalten. „Vielleicht kann der Angeklagte bis zur nächsten Woche ausfindig gemacht werden“, so Merz.

Neben den wenigen Besuchern verlassen zwei arabisch sprechende Dolmetscher den Gerichtssaal in Heidelberg. Für beide gab es an diesem Morgen nichts zu übersetzen. Ist der Angeklagte etwa untergetaucht? Ein Hausmeister der Flüchtlingsunterkunft will H. schon länger nicht mehr gesehen haben. Das habe er den Polizisten an diesem Morgen vor Ort mitgeteilt, berichtet Richter Merz, bevor er den Saal verlässt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.10.2020