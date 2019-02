Ist Kalk die Ursache?

Heidelberg.Waren kleinste Kalkteilchen für die bläuliche Färbung des Trinkwassers in Dossenheim und Heidelberg Anfang Februar verantwortlich? Dieser Theorie gehen die Behörden derzeit nach, sagte gestern ein Sprecher des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis. „Dieser Effekt der Lichtstreuung ist unter anderem vom Blautopf in Blaubeuren bekannt.“ Gewissheit könnten erst weitere Untersuchungen bringen. Dazu wurde nun neben dem Technologiezentrum Wasser Karlsruhe auch das Leibniz-Institut in Saarbrücken eingeschaltet. Mit einem Ergebnis rechnet das Landratsamt erst ab der zweiten Märzwoche. Das betroffene Wasserwerk Entensee in Heidelberg bleibt bis zur endgültigen Klärung außer Betrieb. lsw/sal

