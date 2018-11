Japaner ehren Würzner

Heidelberg.Das japanische Außenministerium zeichnet Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner für seine außergewöhnlichen Verdienste um die Förderung der freundschaftlichen Beziehungen und des gegenseitigen Verständnisses zwischen Japan und Deutschland aus. Bei einer kleinen Feier am Montag, 12. November, im Rathaus wird der japanische Generalkonsul Tetsuya Kimura die Verdienstauszeichnung „Foreign Minister’s Commendations“ an Würzner übergeben. Die Stadt Heidelberg ist seit den 1960er Jahren mit der japanischen Stadt Kumamoto freundschaftlich verbunden. Die Auszeichnungen des japanischen Außenministers werden jährlich an Einzelpersonen und Gruppen mit herausragenden Leistungen in internationalen Bereichen verliehen. sal

