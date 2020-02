Jede Fixierung ein Fall für den Richter

Heidelberg.„Wir müssen eigentlich jeden Abend raus“, sagt Roseluise Koester-Buhl. Die Richterin am Heidelberger Amtsgericht ist Abteilungsleiterin des Betreuungsgerichts. Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe vom Juli 2019 bescherte ihr und ihren Kolleginnen eine zusätzliche Aufgabe: Sie haben über jeden einzelnen Fall zu entscheiden, in dem Ärzte an Psychiatrien Patienten länger

...