Jeder Besuch ein Gewinn

Heidelberg.Daheim leben zu können, so lange es geht: Das wünschen sich die meisten Menschen für ihren Lebensabend. Doch manchmal wird die Wohnung für hochbetagte Menschen auch zur ganzen Welt – wenn nämlich die körperliche Verfassung es nicht mehr zulässt, hinaus zu gehen und am Leben in der Stadt teilzuhaben. Mit dem Programm „ZwischenMenschlich“ möchte die Heidelberger Stadtverwaltung solchen Senioren ein Angebot machen. Ehrenamtliche kommen auf Wunsch zu Besuch, schenken den alten Menschen Zeit und Aufmerksamkeit – und profitieren selbst von den Kontakten und deren Lebenserfahrung.

Gespräche oder Spaziergänge

Besuchsdienst „ZwischenMenschlich“ Hochaltrige Senioren, die gerne unverbindlich und kostenfrei Besuch von Ehrenamtlichen des „ZwischenMenschlich“-Programms bekommen möchten, können sich bei der Stadt melden. Ansprechpartnerin ist Annika Sutter. Sie ist per Telefon unter der Nummer 06221/5 83 74 20 erreichbar. Man kann sie auch per Mail kontaktieren. Die Adresse lautet annika.sutter@heidelberg.de. Auch Ehrenamtliche, die gerne Senioren Zeit und Aufmerksamkeit schenken wollen, werden immer wieder gesucht. Voraussetzung für das Ehrenamt sind laut Stadt neben Offenheit und Verlässlichkeit auch Einfühlungsvermögen, Geduld, Freude am Kommunizieren und Wertschätzung für ältere Menschen. Die Ehrenamtlichen werden auf ihre Besuche vorbereitet und bei den ersten Terminen begleitet. Eine Mitarbeiterin der Stadt koordiniert die Tandems.

Den Tag über beschäftigt sich Doktorandin Maren Pein mit nüchternen Zahlen und Erkenntnissen – sie arbeitet am Deutschen Krebsforschungszentrum. „Ich freue mich immer sehr auf die Zeit mit meiner älteren Dame“, sagt sie. Etwa zwei Stunden in der Woche verbringt sie mit „ihrer“ Seniorin, deren Name zu ihrem Schutz nicht genannt werden soll in der Zeitung. „Es ist immer wieder ein Gewinn, wirklich erfüllend“, sagt die junge Wissenschaftlerin. „Oft spielen wir Rummikub“, erzählt die ehrenamtliche Besucherin. Das Spiel ist eine Art Mischung aus dem Kartenspiel Rommé und dem Buchstaben-Legespiel Scrabble: Zahlen-Plättchen müssen zu Zahlenreihen zusammengefügt werden. „,Meine Tandempartnerin hat sich ihre Neugier und das Interesse an der Umwelt bewahrt, lässt sich gerne zum Beispiel von mir zeigen, was mein Smartphone alles kann“, schildert Maren Pein weiter, wie die wöchentlichen Treffen gefüllt werden.

In Heidelberg leben etwa 3400 Menschen, die 85 Jahre alt sind oder älter. Zwar verbringt ein Teil von ihnen das Leben noch in der vertrauten Umgebung der Wohnung oder im eigenen Haus – aber im zunehmenden Alter verlieren viele ihre Mobilität, begründet Oberbürgermeister Eckart Würzner die Initiative der Stadt. Die Strukturen der Seniorenbetreuung – von der Akademie für Ältere über Begegnungszentren in allen Stadtteilen bis zu Pflegeeinrichtungen – sei zwar laut Würzner hervorragend. So würden die Älteren etwa zum Mittagessen abgeholt und wieder nach Hause gebracht. „Aber viele können mit steigendem Alter ihre Wohnung nicht mehr verlassen und so am kulturellen und sozialen Leben der Stadt teilhaben“, weiß der Stadtchef.