Jeder singt auf seinem Balkon

Rhein-Neckar.Normalerweise stünden sie heute auf zentralen Plätzen oder marschierten zu Tausenden zu den Rathäusern. Doch normal ist seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie nichts mehr. „Fridays For Future“ (FFF) verlagern ihre Aktionen ins weltweite Netz. Auch von den Balkonen, aus den Fenstern und in den privaten Gärten wollen sie heute, Freitag, 24. April, ihren Protest klingen lassen. Genau um 12.05 Uhr.

Es ist also nicht mehr fünf vor zwölf – sondern schon später. Davon sind die FFF-Anhänger überzeugt. „Das Coronavirus hat zu Recht den Klimaschutz aus den Schlagzeilen verdrängt“, erklärt Franca Leutloff, eine der Organisatorinnen aus Heidelberg. „Nun müssen wir aber schauen, dass der Klimaschutz wieder ins Bewusstsein rückt, und nicht etwa schon angestoßene Maßnahmen wieder gekippt werden“, fügt sie hinzu.

Rund 150 gebastelte und bemalte Schilder haben allein die „Fridays“-Unterstützer aus Heidelberg und Umgebung in der vergangenen Woche in die Bundeshauptstadt geschickt, berichtet Franca. Selbst dürfen die jungen Klimaschützer ja nun nicht mehr wie einmal geplant zur Großdemonstration nach Berlin reisen.

Liveübertragung in Netzwerken

Zunächst sei das eine große Enttäuschung gewesen. Schülerin Anna Hermann findet aber: „Auch in der Coronakrise müssen wir auf die Wissenschaft hören und Krisen wie Krisen behandeln.“ Kreativ gingen die jungen Klimaschützer, die sich an der Schwedin Greta Thunberg orientieren, ans Planen. Neben kreativen Ideen wird auf die modernen Techniken gesetzt: Ab zwölf Uhr gibt es Liveübertragungen in den sozialen Netzwerken Youtube, Twitter, Instagram und Facebook. So soll „die größte Online-Demo aller Zeiten“ geschaffen werden. Selbst gestaltete Plakate oder Schilder sollen ab 12 Uhr in den Fenstern hängen. Und dann wird zehn Mal ein Aktionslied gesungen, das aus aktuellem Anlass umgedichtet wurde. Die Melodie liefert „Hejo, spann’ den Wagen an“. Der Text: „Strong in Solidarity (Stark im Zusammenhalt)“.

Einen Überblick sowie Text und Melodie zum Aktions-Lied gibt es im Internet.

