Jedes Fest auf dem Prüfstand

Heidelberg.Fünf bestätigte Fälle im Stadtgebiet (Stand Montag): Auch die Heidelberger Stadtverwaltung beobachtet die Entwicklung der Infektionszahlen mit dem Corona-Virus sehr aufmerksam. Seit anderthalb Wochen beobachtet ein eigener Arbeitsstab dieb Situation – in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises. In Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden sei die Reinigungsintensität verstärkt worden – mit besonderem Augenmerk zum Beispiel auf Handläufe. Das bestätigt Oberbürgermeister Eckart Würzner bei einem Pressegespräch am Montagmittag in den Räumen des Städtischen Jugendamtes.

Jede einzelne geplante Veranstaltung käme einzeln auf den Prüfstand. „Ein Rugbyspiel unter freiem Himmel birgt sicher weniger Gefahren als Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, zu denen viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Richtungen zusammenkommen oder viele ältere oder schwächere Menschen zusammenkommen.“ Abgesagt worden sei zum Beispiel ein Osterbasar in einer Senioreneinrichtung in der Weststadt. „Veranstaltungen wie die Sportlerehrung, die auch später stattfinden können, werden verlegt.“ miro

