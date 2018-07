Joggerin wehrt sich

Anzeige

Heidelberg.Mit einem Schlag und Anschreien hat sich eine 25-jährige Joggerin erfolgreich im Wald am Philosophenweg gegen einen Angreifer zur Wehr gesetzt. Nach Mitteilung der Polizei von gestern lief die Frau in der Nähe des Odenwälderwegs an dem Mann vorbei. Als sie wegen der Steigung etwas langsamer laufen musste, griff der Unbekannte sie plötzlich von hinten an.

Er soll ihr den Mund zugehalten und die Frau an sich herangedrückt haben. Nachdem sie sich wehrte, soll der Mann geäußert haben, dass sie sich beruhigen soll. Dann flüchtete er auf dem Odenwälder Weg talwärts. Der etwa zwanzig Jahre alte und 1,85- bis 1,90 Meter große Mann hatte eine Hasenscharte an der Oberlippe, sprach Deutsch und hatte kurzes, blondes Haar. Er trug ein blaues T-Shirt, eine kurze Hose und hatte einen Rucksack bei sich. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/174 44 44. miro