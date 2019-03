Jugendgemeinderat wirft Bio-Lollis

Heidelberg.Mango-Fruchtgummis, Marshmallow-Herzen und Bio-Lollis: Der Heidelberger Jugendgemeinderat wird beim Fastnachtsumzug 2019 in Heidelberg Süßigkeiten aus fairem Handel verteilen. Das junge Gremium hat beschlossen, nach dem Motto „Jeck und fair“ einen Teil der Kosten für die Süßigkeiten für fair gehandelte Produkte auszugeben. „Mit dieser Entscheidung übernimmt der Jugendgemeinderat globale Verantwortung und leistet einen Beitrag zur Bekämpfung von Armut und Ungerechtigkeit in den Entwicklungsländern“, so die Vorsitzende des Jugendgemeinderates, Fürozan Naderi. Die Mitglieder des Jugendgemeinderats nehmen seit einigen Jahren als Fußgruppe am Fastnachtsumzug teil. sal

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019