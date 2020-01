Jugendliche in Haft

Heidelberg.Im Zusammenhang mit einem Brand in einer Heidelberger Tiefgarage in der Silvesternacht sind jetzt zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren verhaftet worden. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft steht der Jüngere im dringenden Verdacht, durch das Zünden einer Rakete das Feuer im Stadtteil Emmertsgrund verursacht zu haben. Der Ältere soll sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls dort aufgehalten und eine Schreckschusswaffe bei sich getragen haben.

Auf die Spur der Verdächtigen kamen die Brandexperten der Kripo bereits in der Tatnacht durch erste Zeugenaussagen. Diese lenkten den Fokus auf eine etwa zehnköpfige Gruppe Jugendlicher, die in der Tiefgarage den Jahreswechsel feierte. Bei den weiteren Ermittlungen konnten sechs Personen dieser Gruppe ausfindig gemacht werden. Bei Wohnungsdurchsuchungen am Donnerstag fanden die Beamten Beweismittel – darunter die Schreckschusspistole, die der 17-Jährige zur Tatzeit mit sich führte. Das Amtsgericht Heidelberg erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen die beiden Jugendlichen. Sie wurden in ein Gefängnis gebracht.

Bei dem Brand in der Nacht zum Neujahrstag waren mehrere Autos beschädigt worden. Die Tiefgarage wurde so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass die Decke einsturzgefährdet ist. Es entstand ein Schaden von rund 500 000 Euro. jei

