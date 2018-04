Julia B. wurde erstickt

Heidelberg.Im Fall der getöteten Julia B. hat das Landgericht gestern weitere Einzelheiten bekanntgegeben. Demnach wirft die Staatsanwaltschaft ihrem ehemaligen Lebensgefährten vor, die 26-Jährige am 12. August 2017 morgens in einer Wohnung in Heidelberg im Verlauf eines Streits geschlagen und erstickt zu haben. Julia B. sei an mangelnder Sauerstoffzufuhr gestorben. Anschließend soll er die Leiche in

...

Sie sehen 48% der insgesamt 842 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.02.2018