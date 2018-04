Junge Frau begrapscht

Heidelberg.Die Kripo Heidelberg ermittelt gegen einen 20-jährigen Eritreer. Er steht im Verdacht, eine junge Frau sexuell belästigt und begrapscht zu haben. Der Mann soll nach Angaben der Polizei von gestern am späten Donnerstagvormittag die Frau an der Haltestelle „Bauhaus“ in der Kurfürstenanlage belästigt und unsittlich berührt haben. Ein Zeuge meldete den Vorfall der Polizei, die den Verdächtigen

...

Sie sehen 49% der insgesamt 813 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.02.2018