Junge Frau überfallen

Heidelberg.Ein bislang unbekannter Mann hat eine 19-jährige Frau in Heidelberg mit Gewalt zu Boden geworfen und ihr an die Brust gefasst. Weil die junge Frau sich gegen den sexuellen Übergriff heftig wehrte und laut um Hilfe schrie, ließ der Mann von ihr ab und flüchtete. Wie die Polizei gestern meldete, war der Unbekannte der Frau am frühen Donnerstagmorgen in der Zeit zwischen 5.30 und 6 Uhr in einen Innenhof in der Oberen Neckarstraße gefolgt, wo er sie überfiel. Ein Anwohner, der durch die Schreie aufmerksam geworden war, kam der jungen Frau zu Hilfe. Sie zog sich mehrere Schürfwunden zu.

Der Täter soll etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein, dunkle Haare und einen Dreitagebart haben. Bekleidet war er mit dunkler Hose und einem dunkelbraunen Kapuzenpullover. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0621/1 74 44 44. bjz

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.11.2018