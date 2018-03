„Junger Priester“ zieht ins Kurpfälzische Museum

Anzeige

Heidelberg.Der Jurist und Kunstsammler Erik Jayme (links) hat das Ölgemälde „Junger Priester die Monstranz haltend“ von Wilhelm Trübner dem Kurpfälzischen Museum geschenkt. Direktor Frieder Hepp (rechts) freut sich über das kostbare Werk, das der in Heidelberg geborene Künstler 1881 gemalt hat.Rechtswissenschaftler Jayme begründete die Schenkung damit, dass er sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten intensiv mit Kunstrecht auseinandergesetzt habe: „In Vorträgen über die Globalisierung des Kunstrechts befasste ich mich mit dem Ausgleich der hier auftretenden Interessen – dazu gehört auch das lnteresse des Kunstwerks, das gesehen werden will“. Im Kurpfälzischen Museum bekommt es nun einen Platz neben „Tilly reitet während der Schlacht von Wimpfen...“, wofür es eine Vorstudie war. the