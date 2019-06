Juri Tetzlaff moderiert

Heidelberg.Es gibt interaktive Vorträge zu den Themen Wale, Delfine, Pinguine und Mikroplastik, Bastel- und Malangebote und ein buntes Buffet: Am Samstag, 8. Juni, lädt das Deutsch-Amerikanische Institut (Sofienstraße 12) zum World Oceans Day. Ab 12 Uhr können Besucher – bei freiem Eintritt – mit den vielfältigen Aspekten des Themas beschäftigen. Eine Ausstellung mit Fotos der Meeresbiologin Annette Scheffer ist zu sehen. „Kika“-Moderator Juri Tetzlaff (Bild) bringt ein Familienquiz und Songs mit. Und wer mag, kann eine eigene Ökotasche bedrucken oder ausprobieren, wie man Mikroplastik extrahiert oder einen Wasserfilter baut. Wer sich entspannen möchte, darf im Ruheraum Meeresgeräuschen lauschen. Der 8. Juni wird seit 2009 von den Vereinten Nationen als „Tag des Meeres“ gefeiert. Dies geht zurück auf den Erdgipfel am 8. Juni 1992 in Rio de Janeiro. miro (Bild: Lammel)

Info: www.dai-heidelberg.de, www.worldoceansday.org

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.06.2019