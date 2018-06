Jurte reist durch die Heidelberger Stadtteile

Anzeige

Am 24. Juni und 8. Juli steht sie im Garten des Mehrgenerationenhauses Rohrbach (Heinrich-Fuchs-Straße 85), am 22. Juli im Hasenleiser-Quartier vor dem Seniorenzentrum, am 15. September vor dem Jugendzentrum Holzwurm auf dem Boxberg: Eine gemütliche Jurte aus der Mongolei zieht in den nächsten Wochen durch Heidelberger Stadtteile.

Jeweils von 14 bis 18 Uhr gibt es dort kostenlose Kunst-Workshops, die das Mehrgenerationenhauses gemeinsam mit der Jugendkunstschule Heidelberg-Bergstraße organisiert. Das Angebot richtet sich an Kinder ab sechs Jahren und deren Familienmitglieder. Arbeitsmaterial und Getränke werden jeweils vor Ort gestellt.

Anmeldung ist erbeten per Mail an christina.egerter@habito-heidelberg.de. Weitere Termine ab September im Emmertsgrund.