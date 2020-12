Kalender ehrt Präsidenten

Heidelberg.2021 jährt sich der Geburtstag von Friedrich Ebert zum 150. Mal – Anlass genug für die „Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte“ in Heidelberg, das erste Staatsoberhaupt der Weimarer Republik mit einem Kalender zu würdigen. Die Blätter für die zwölf Monate zuzüglich Titelblatt bestehen aus kolorierten historischen Aufnahmen. Und das Besondere: Dieser Kalender zeigt den vom Schicksal und seinen politischen Gegnern gebeutelten Sozialdemokraten nicht ernst, wie er sonst zumeist abgebildet wird, sondern in lockerer Stimmung und lachend – sei es aus einem Flugzeug winkend oder bei Dreharbeiten in den Ufa-Studios. Das daher seltene und dank der historischen Erläuterungen auf der Rückseite instruktive Werk ist gegen eine Schutzgebühr in Höhe von drei Euro im Friedrich-Ebert-Haus in Heidelberg erhältlich (www.ebert-gedenkstaette.de). -tin

