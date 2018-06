Kampf gegen die Becherflut

Anzeige

Heidelberg.Wer es eilig hat, nutzt ihn gern: den Einwegbecher. Sei es beim Bäcker am Bahnhof oder am Kiosk in der Fußgängerzone, der schnelle Kaffee für unterwegs wird meistens im handlichen Pappbecher serviert. Doch so praktisch die Becher sind, so problematisch sind sie für die Umwelt. Am Ende landen sie meistens im Müll, oder noch schlimmer: auf der Straße. Nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe werden in Deutschland pro Stunde rund 320 000 Einwegbecher verbraucht. Experten schätzen, dass ein Becher im Schnitt nur 15 Minuten benutzt wird, bevor er im Mülleimer oder auf dem Boden landet.

Gegen den zunehmenden Müll, aber auch den ansteigenden Ressourcenverbrauch will die Stadt Heidelberg nun verstärkt vorgehen. Insgesamt kosten die Maßnahmen zur Sensibilisierung der Bevölkerung und zur Vermeindung von Müll 11 500 Euro. Der Gemeinderat hat diesen Ausgaben in seiner Sitzung am Donnerstag mit großer Mehrheit zugestimmt.

Verschiedene Maßnahmen

Der größte Teil des Geldes, nämlich 10 000 Euro, fließen in eine öffentliche Kampagne. Vorgesehen sind Plakate in der Stadt, Flyer und regelmäßige Informationstage. Die nächste Veranstaltung steht am Dienstag, 3. Juli, auf dem Universitätsplatz an. Begleitet wird die Aktion zudem von einer Kampagne in den sozialen Medien.