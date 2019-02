Kardiologe erhält Preis

Heidelberg.Für seine Arbeit zur Erforschung der Herzschwäche hat die Else Kröner-Fresenius-Stiftung einen Heidelberger Kardiologen ausgezeichnet: Benjamin Meder, stellvertretender Ärztlicher Direktor der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie am Universitätsklinikum Heidelberg, erhält das mit 260 000 Euro dotierte Exzellenzstipendium, das auf zwei Jahre angelegt ist. Welchen Einfluss haben Gene auf die Entstehung von Kardiomyopathien? Das ist der Schwerpunkt, den Meder gesetzt hat. Etwa 350 000 Menschen leiden in Deutschland unter einer solchen Herzschwäche, die zum plötzlichen Herztod führen kann.

Bei jungen Erwachsenen ist die Diagnose sogar der häufigste Grund für eine Herztransplantation, teilt eine Sprecherin des Heidelberger Universitätsklinikums mit. Die Genveränderungen können nicht nur Mutationen auslösen, sondern auch Medikamente, Stress und der Lebensstil. miro

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019