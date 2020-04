Karlsruher Richter sagen Nein zu Demo

Heidelberg.Eine Heidelberger Anwältin ist mit ihrer Klage gegen die Corona-Verordnungen vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gescheitert. Eine von ihr für Ostersamstag geplante Demonstration wurde in einer Entscheidung von Karfreitag nicht genehmigt. Die Juristin soll Sonntagabend in eine psychiatrische Klinik begleitet worden sein. Das stehe laut Polizei aber in keinem Zusammenhang mit Ermittlungen, die gegen sie geführt werden. Das Dezernat Staatsschutz der Kripo und die Staatsanwaltschaft Heidelberg gehen dem Verdacht nach, dass die Anwältin öffentlich zu einer Straftat aufgerufen hat, da sie eine Demo gegen Corona-Verordnungen organisierte. Zu den Regelungen auf Basis des Infektionsschutzgesetzes gehört das Versammlungsverbot.

Ein Polizeisprecher bestätigte am Dienstag, dass die Anwältin am Sonntagabend gegen ihren Willen in die psychiatrische Universitätsklinik gebracht worden sei. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass die Frau an der Ecke Thibautstraße/Bergheimer Straße stehe und angebe, verfolgt zu werden. Sie habe den Eindruck gemacht, ärztliche Hilfe zu benötigen. Als sie die Frau festhielten, um sie in die Klinik zu bringen, habe sie die Beamten getreten. Deshalb werde nun wegen des Verdachts eines tätlichen Angriffs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Gegen Corona-Regeln geklagt

Die Fachanwältin für Medizinrecht war bundesweit bekannt geworden, weil sie die Corona-Verordnungen der 16 Bundesländer als „eklatant verfassungswidrig“ bezeichnet und dagegen geklagt hatte. Ihr Argument, dass „fast alle Grund- und Freiheitsrechte“ von 83 Millionen Menschen in Deutschland „beschränkt“ würden, teilte das Bundesverfassungsgericht indes nicht: Es wies an Karfreitag einen Antrag ab und bestätigte das Verbot der für Ostersamstag geplanten Demo „Coronia 2020. Nie wieder mit uns“.

Noch keinen Entscheidungstermin gibt es für einen am 8. April eingereichten Antrag beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim unter anderem gegen die baden-württembergische „Corona-Verordnung Heimbewohner“. Laut einem Sprecher laufen bis 24. April Widerspruchsfristen. Danach werde „zeitnah entschieden“. miro

